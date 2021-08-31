В соцсетях сообщили, что в парке «Здоровье» в Альметьевске на ребенка упал забор

В парке «Здоровье» в Альметьевске вчера вечером на ребенка упал забор. Об этом сообщили в соцсетях.

Сообщается, что мальчик 13-ти лет разговаривал с другими детьми. В какой-то момент забор начал падать. Ребенок успел оттолкнуть стоящую рядом маленькую девочку, забор рухнул ему на ногу.

Подробности происшествия выясняются.

В начале лета во дворе дома ЖК «Родина» в Казани на дорогу рухнул бетонный забор.



Ольга Плешкова