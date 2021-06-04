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Происшествия

Во дворе дома ЖК «Родина» в Казани рухнул бетонный забор

13:48, 04.06.2021
Во дворе дома ЖК «Родина» в Казани рухнул бетонный забор
Фото: соцсети

Во дворе дома ЖК «Родина» в Казани на дорогу рухнул бетонный забор, сообщили пользователи соцсетей.

Это произошло недалеко от сети гипермаркетов «Максидом». По словам выложившего видео пользователя, забор упал из-за сильного ветра.

«Хорошо, что не было людей и машин. А соседи любят здесь оставлять машину», — поделился опасениями мужчина.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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