Татарстан вошел в топ-20 регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

Татарстан вошел в топ-20 регионов-лидеров по социально-экономическому развитию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные интегрального рейтинга, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата.

Всего в исследование вошло 30 регионов. Возглавил рейтинг ЯНАО, второе и третье место заняли Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Также в десятку вошли Чукотка, Сахалинская область, ХМАО, Москва, Якутия, Мурманская область и республика Коми.

Вторую десятку представили Санкт-Петербург, Красноярский и Камчатский края, Тюменская, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемеровская область и Хабаровский край.

Рейтинг замыкают Калужская и Томская области — они делят 21-е место. Далее идут Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.

Ранее Центробанк сообщил о росте показателя годовой инфляции в Татарстане с 7 до 7,4%. Темпы прироста цен за год превысили инфляцию по всему Приволжскому федеральному округу (6,8%) и России в целом (6,5%).



Ольга Плешкова