Иностранцы рассказали, чем их привлекает Казань — видео

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В Казани проживает большое количество иностранцев. Они рассказали, чем их привлекают Казань и Татарстан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Может и есть города красивее, чем Казань, но она для татарского мира удивительная, таинственная. Здесь живут очень активные, трудолюбивые, умные, воспитанные люди, — рассказал Базарбай Бикчентаев.

Его предки переехали из РТ в Китай, а он в 2012 году приехал жить в Казань. Сейчас Бикчентаев певец — он гастролирует по Татарстану и Европе.

Джей Рахман приехал из Бангладеша в Казань учиться 4 года назад и ему очень нравится город, так как он дает возможности для развития.

Доля иностранных и иногородних студентов в казанских вузах в три раза превышает число местных, сообщила в июле замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.



Алексей Нечаев