В вузах Казани иностранных и иногородних студентов в три раза больше, чем местных

Доля иностранных и иногородних студентов в казанских вузах в три раза превышает число местных, сообщила на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.



По ее словам, такой перевес говорит о высокой востребованности вузов татарстанской столицы. Она отметила, что более 166 тысяч студентов по итогам прошлого учебного года получают образование в 30 высших и 32 профессиональных образовательных организациях Казани.

Доля иностранцев в местных вузах продолжает расти, основной поток зарубежных абитуриентов — из Китая, Индии, Туркмении и Узбекистана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приемная компания в этом году началась 20 июня, она продлится до 17 августа. В колледжах прием заявок от абитуриентов продлится с 1 июля по 20 августа.

В вузах Татарстана в этом году существенно увеличился объем контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета, выделено 20 136 бюджетных мест — это почти на 20% выше по сравнению с прошлым годом.

Маргарита Головатенко