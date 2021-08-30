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Проценко сравнил смертность от коронавируса среди вакцинированных и непривитых

17:47, 30.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Проценко сравнил смертность от коронавируса среди вакцинированных и непривитых
Фото: Максим Платонов

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что летальность у не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше чем у тех, кто вакцинировался.

Он напомнил, что в декабре вакцина «Спутник V» уже была доступна «в массах», а год назад появился препарат.

— Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же — летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», — цитирует его ТАСС.

В субботу сообщалось, что общее число вакцинированных в РТ достигло 989 748. Завершили вакцинацию, получив вторую прививку от коронавируса, 832 784 татарстанца. Такие данные представили в Минздраве РТ.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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