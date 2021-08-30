В Татарстан бывший заместитель военкома района подозревается в получении взятки
Следственными органами СК России РТ по факту незаконного освобождения от воинской службы двух жителей Бугульмы 2000 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.
К уголовной ответственности привлекаются 60-летний бывший заместитель военкома Бугульмы, а также его 64-летняя знакомая — она передавала взятку как посредник. По версии следствия, весной 2020 года местная жительница обратилась к подозреваемой с просьбой решить вопрос о незаконном освобождении двух своих сыновей от службы в армии, после чего передала ей 330 тыс. рублей из которых 10 тыс. рублей та оставила себе за посреднические услуги, а остальное передала заместителю военкома.
В результате в сентябре оба молодых человека получили военные билеты, освобождающие их от срочной службы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.ОбществоПроисшествия Татарстан
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