В Книгу почета Казани внесли телекомпанию «Эфир»

В Казанской ратуше состоялось торжественное собрание, на котором мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил городские и республиканские награды людям, организациям и предприятиям, внесшим значительный вклад в развитие и процветание Казани. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома города.

Почетное звание «Заслуженный артист РТ» получил артист-кукловод Татарского театра кукол «Экият» Марс Гайфуллин. Звание «Заслуженный врач РТ» — врач-педиатр детской поликлиники №11 Гульназ Азизова. Также наградили ряд других лиц.

Фото: kzn.ru

После в Книгу почета Казани было внесено имя и. о. обязанности ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова.

— Казань стала третьей столицей, гордостью не только нашей республики, но и всей страны. «Желаю всем успехов и развития города, — сказал он.

Также в Книгу почета внесли ансамбль танца «Казань», ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города, телекомпанию «Эфир» и Государственный симфонический оркестр РТ.

Кроме того, звание Почетного гражданина Казани сегодня присвоили члену Академии наук РТ, профессору, главному научному сотруднику отдела лексикологии и диалектологии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Мирфатыху Закиеву и рапиристке, мастеру спорта РФ международного класса по фехтованию, олимпийской чемпионке Игр в Токио Марте Мартьяновой.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония награждения была приурочена к празднованию Дня республики. Всего медали были вручены 51 известному деятелю, внесшему большой вклад в развитие региона.



Алексей Нечаев