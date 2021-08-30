Умер герой России Роман Шадрин

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В возрасте 54 лет в Екатеринбурге умер Герой России, один из руководителей общественной организации «Герои Урала» генерал-майор запаса Роман Шадрин, сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Шадрин был его помощником на протяжении последних лет.



Причину смерти Шадрина Бидонько не назвал. Упомянул лишь, что Шадрин в последнее время болел и находился в больнице, сообщает ТАСС.

Шадрин с 1988 года проходил службу в вооруженных силах бывшего СССР и России. Участвовал в первой и второй чеченской войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России ему присвоили за проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны мужество и героизм. С 2005 по 2012 годы занимал должность заместителя командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. После был уволен в запас.

В 2013 году избран депутатом гордумы Екатеринбурга. С 2015 по 2019 годы Шадрин работал директором городского ЦПКиО. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания.

Маргарита Головатенко