В Башкирии арестовали подозреваемых в убийстве 15-летней школьницы

Фото: Максим Платонов

В Башкирии суд арестовал на 2 месяца двоих мужчин, которых подозревают в том, что они убили 15-летнюю девушку. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении СК. Мертвую школьницу нашли в ночь на 27 августа в лесополосе рядом с одним из сел Бирского района. Как рассказала мать девушки, та не вернулась домой со дня рождения подруги.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемых вскоре задержали — это двое мужчин, им 21 и 24 года. По данным следствия, они присоединились к подросткам, которые праздновали день рождения на улице села Питяково, а потом позвали подростков к себе домой. Когда большая часть праздновавших уже разошлась по домам, они изнасиловали девушку, задушили ее и выбросили тело в яму рядом с домом.

Задержанные признались в содеянном на допросе.

А недавно в Башкирии завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении и убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Обвинительное заключение утверждено в отношении экс-сотрудников ФСИН 41-летнего жителя Кигинского района РБ и 33-летнего жителя Челябинской области.