Татарстан взял больше всего медалей на чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia

По итогам общего медального зачета на IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia первое место заняла команда из Татарстана, сообщает ТАСС.



Представительница республики Алина Шаймухаметова, выступавшая в компетенции «Лабораторный медицинский анализ», набрала наибольшее количество баллов среди всех участников — 1 523.



Татарстан представляли 164 молодых профессионала. 93 человека из них выступали во взрослой категории, 71 — в юниорской. Еще защитить флаг республики в финале национального первенства приехали 127 экспертов-тренеров. За призовые места сборная Татарстана боролась в 127 компетенциях.

Церемония закрытия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 прошла в Уфе. Второе место в медальном зачете разделили команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Абсолютным чемпионом признали сборную Москвы.

Напомним, в Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс» для развития профессионального мастерства.

В международном выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября пройдет третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT.

Маргарита Головатенко