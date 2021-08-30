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Татарстан взял больше всего медалей на чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia

09:32, 30.08.2021 1
Татарстан взял больше всего медалей на чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia
Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам общего медального зачета на IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia первое место заняла команда из Татарстана, сообщает ТАСС.

Представительница республики Алина Шаймухаметова, выступавшая в компетенции «Лабораторный медицинский анализ», набрала наибольшее количество баллов среди всех участников — 1 523.

Татарстан представляли 164 молодых профессионала. 93 человека из них выступали во взрослой категории, 71 — в юниорской. Еще защитить флаг республики в финале национального первенства приехали 127 экспертов-тренеров. За призовые места сборная Татарстана боролась в 127 компетенциях.

Церемония закрытия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 прошла в Уфе. Второе место в медальном зачете разделили команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Абсолютным чемпионом признали сборную Москвы.

Напомним, в Татарстане создадут «Центр технологий Ворлдскиллс» для развития профессионального мастерства.

В международном выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября пройдет третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT.

Маргарита Головатенко
Общество БашкортостанТатарстан
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