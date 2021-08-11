В Казани DigitalSkills 2021 пройдет по 35 компетенциям в IT-сфере

В международном выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября пройдет третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT, сообщает мэрия города.



Участники чемпионата будет соревноваться по 35 компетенциям — как классическим, так и FutureSkills. В число классических компетенций входят веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, 3D моделирование для компьютерных игр. К компетенциям FutureSkills относятся аддитивное производство, инженерия космических систем, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, программирование дронов, промышленная робототехника.

В DigitalSkills 2021 могут участвовать студенты, которые получают среднее и высшее образование, а еще сотрудники предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли. Конкурсанты, соревнующиеся в классических компетенциях, должны быть в возрасте от 16 до 35 лет, в FutureSkills — до 49 лет. У каждой команды должен быть эксперт-компатриот.

Фото: pixabay.com

Второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills 2018 проходил в Казани с 12 по 16 декабря.

В июне стало известно о решении создания в Татарстане «Центра технологий Ворлдскиллс» для развития профессионального мастерства.

Маргарита Головатенко