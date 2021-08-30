МИД: более 9 тысяч россиян находится в тюрьмах за рубежом

Порядка 9 тысяч граждан России находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.



Под разным правовым статусом подразумевается ограниченность вследствие обвинений или подозрений в совершении преступлений, а также уже вынесенный обвинительный приговор компетентным судебным органом соответствующего государства.

По состоянию на 12 августа общее число российских граждан в зарубежных тюрьмах составило 9 218 человек. Подозреваемыми и обвиняемыми проходили 4 371 и 1 895 человек соответственно. В отношении 2 952 человек были вынесены приговоры, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко