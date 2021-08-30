Рогозин: Роскосмос отдает почти весь производимый кислород лечебным учреждениям

Госкорпорация «Роскосмос» в течение трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Об этом написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем, чем можем», — написал он.

Россия прорабатывает возможности импорта медицинского кислорода, чтобы устранить риск перебоев в его поставках в российские больницы и оптимизировать логистику. Об этом заявил в июле глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



Алексей Нечаев