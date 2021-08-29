Пользователи соцсети раскритиковали Фишман-Бекмамбетову за «каратэ» в национальном костюме

Помощник президента РТ Наталья Фишман-Бекмамбетова снялась в ролике-видеоприглашении на завтрашний фестиваль «Милли кием». Он пройдет завтра на озере Нижний Кабан. Видео опубликовано в официальном аккаунте общественного пространства в Instagram.

Фишман-Бекмамбетова на видео бежит на оператора, подпрыгивает и делает удар ногой в воздух. В этот момент ее повседневная одежда меняется на татарский национальный костюм. Не всем пользователям соцсети понравилось видео.

— Очень все нравится, что делает Наталья, но реклама странная. Татарская женщина в нацкостюме не будет демонстрировать прием каратэ, — появился такой комментарий.

Некоторым людям понравился видеоролик.

— По-моему, очень круто получилось! Убирайте эти шаблоны, — написал мужчина.

Кто-то написал о повседневной одежде и ударе ногой.

А без ноги, задранной в кадре в белых велосипедках, видимо, никак нельзя было обойтись?

«Милли кием» — новая городская традиция: 30 августа казанцы будут прогуливаться по набережной озера Кабан в национальных костюмах. Праздник «Милли кием» приурочен ко Дню Республики и Дню города.

