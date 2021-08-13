В Казани улица Марджани станет на два дня пешеходной
В Казани 29 и 30 августа на набережной озера Кабан пройдет праздник «Милли кием», приуроченный ко Дню Республики и Дню города. Об этом сообщается на сайте исполкома.
На два дня улицу Марджани сделают пешеходной. Там пройдет фестиваль современной культуры и дизайна «Печән базары». Кульминацией праздника станет иммерсивный спектакль режиссера Искандера Нуризянова. Сценки будут описывать исторические события слободы и семейные традиции.
На плавучей сцене набережной пройдет двухдневная музыкальная программа с артистами из Татарстана, Башкирии и Удмуртии. А на пирсе у гребной школы зрителей ждет спектакль-застолье.
На этой неделе татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в августе.
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