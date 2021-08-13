В Казани улица Марджани станет на два дня пешеходной

В Казани 29 и 30 августа на набережной озера Кабан пройдет праздник «Милли кием», приуроченный ко Дню Республики и Дню города. Об этом сообщается на сайте исполкома.

На два дня улицу Марджани сделают пешеходной. Там пройдет фестиваль современной культуры и дизайна «Печән базары». Кульминацией праздника станет иммерсивный спектакль режиссера Искандера Нуризянова. Сценки будут описывать исторические события слободы и семейные традиции.

На плавучей сцене набережной пройдет двухдневная музыкальная программа с артистами из Татарстана, Башкирии и Удмуртии. А на пирсе у гребной школы зрителей ждет спектакль-застолье.



На этой неделе татарстанцам напомнили о дополнительном выходном в августе.

Ольга Плешкова