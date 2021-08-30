В Казани стартовал первый гастрольный тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна»

Премьера концертного шоу первого гастрольного тура победителей Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» состоялась в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Минмола РТ.

К 30-летию фестиваля приурочен тур по 5 субъектам РФ — он собрал 100 лучших участников проекта из 12 регионов России. После столицы Татарстана участники поедут в Ульяновск, Самару и Ставрополь. Завершится тур на фестивале «Таврида.АРТ» в начале сентября.

Концертное шоу посвящено Году науки и технологий в России. Участниками концертной программы стали победители Российской студенческой весны — 2021, которые представляют Республику Татарстан, Пермский, Приморский края, Москву, Курскую, Тюменскую, Магаданскую, Кемеровскую, Тверскую, Новосибирскую области, Хакасию и Чувашию.

В Татарстане в следующем году пройдет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который перенесли с 2020 года в связи с пандемией коронавируса.



Алексей Нечаев