В Татарстане «Студенческая весна стран СНГ» пройдет в 2022 году
В Татарстане в следующем году пройдет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который перенесли с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. О новой дате на церемонии закрытия «Российской студенческой весны» в Нижнем Новгороде сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
«Для нас большая честь, что в 2022 году Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых Государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории «Студенческую весну стран СНГ», — приводит мэрия Казани слова Фаттахова.
Он подчеркнул, что «Российская студенческая весна» из проекта стала молодежным движением, объединяющим поколения талантливых людей.
Справка
XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — Весна открытий» приурочен у Году науки и технологий. В нем приняли участие около 3,5 тыс. человек из 77 регионов России.
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