В Татарстане «Студенческая весна стран СНГ» пройдет в 2022 году

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане в следующем году пройдет I Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ», который перенесли с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. О новой дате на церемонии закрытия «Российской студенческой весны» в Нижнем Новгороде сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



«Для нас большая честь, что в 2022 году Татарстан станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран Содружества Независимых Государств. Мы будем рады и готовы гостеприимно встретить первую в истории «Студенческую весну стран СНГ», — приводит мэрия Казани слова Фаттахова.

Он подчеркнул, что «Российская студенческая весна» из проекта стала молодежным движением, объединяющим поколения талантливых людей.



Маргарита Головатенко