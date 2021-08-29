В Челнах образовалась пробка на въезде в город

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В Набережных Челнах пробка на въезд в город на трассе М-7. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Пользователи сообщают, что пробка образовалась из-за проведения ремонтных работ. Также на дороге произошло два ДТП.

В Казани в пятницу впервые за долгое время образовались 8-балльные пробки. «Стояли» проспект Ибрагимова, Копылова, Тэцевская, Петра Витера, Вересаева, Камчатская. Движение было затруднено на проспекте Ямашева. Пробка начиналась от ТЦ «Бахетле» и тянулась дальше «Ак Барс Арены».



Алексей Нечаев