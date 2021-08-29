Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РТ Валерию Липскому доложить о происшествиях в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— В средствах массовой информации сообщалось, что местные жители жалуются на частые конфликтные ситуации, которые, по их мнению, провоцируют иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство России, — говорится в сообщении.

Ранее в общежитии Нижнекамска ввели комендантский час, после того как на бытовой почве вахтовики, командированные и мигранты устроили массовые беспорядки. Информацию «Реальному времени» подтвердили в МВД по Татарстану.

По данным источников издания, от нижнекамцев регулярно поступают жалобы на постояльцев этого общежития — там часто происходят стычки и потасовки на бытовом уровне. Живут в нем иностранные граждане и приезжие.



Беспорядки на улице Гайнуллина в Нижнекамске произошли в прошлое воскресенье. В массовой драке участвовали около 10 человек.

Алексей Нечаев