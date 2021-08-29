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Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске

14:29, 29.08.2021 1
Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов в Нижнекамске
Фото: realnoevremya.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РТ Валерию Липскому доложить о происшествиях в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— В средствах массовой информации сообщалось, что местные жители жалуются на частые конфликтные ситуации, которые, по их мнению, провоцируют иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство России, — говорится в сообщении.

Ранее в общежитии Нижнекамска ввели комендантский час, после того как на бытовой почве вахтовики, командированные и мигранты устроили массовые беспорядки. Информацию «Реальному времени» подтвердили в МВД по Татарстану.

По данным источников издания, от нижнекамцев регулярно поступают жалобы на постояльцев этого общежития — там часто происходят стычки и потасовки на бытовом уровне. Живут в нем иностранные граждане и приезжие.

Беспорядки на улице Гайнуллина в Нижнекамске произошли в прошлое воскресенье. В массовой драке участвовали около 10 человек.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:53
    Этой власти, наши опасения связанные с дикой исламистской ордой до лампочки!!!
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