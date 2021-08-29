Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпийских игр в толкании ядра, установив мировой рекорд
Россиянин Денис Гнездилов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и установил новый мировой рекорд.
В первой попытке его результат составил 11,02 метра, а во второй — 1,16 метра, пишет RT.
Сборная России располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио. В активе команды 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Китай, на второй строчке — Великобритания.
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