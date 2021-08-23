Казанцев просят поддержать объекты Татарстана в голосовании премии ArchDaily & Strelka Award 2021

На платформе ArchDaily запустилось голосование за лучшие архитектурные проекты. В этом году в числе конкурсантов несколько общественных пространств Татарстана, сообщает Дирекция парков и скверов РТ.

В номинации Sports Architecture участвует экстрим-парк «Урам» в Казани. Второй представленный объект — «Сокольская гора» в Бугульме, он представлен в номинации Landscape Architecture.

Также жители республики могут поддержать Национальную библиотеку Республики Татарстан, представленную в номинации Cultural Architecture.

Свой голос можно отдать до 26 августа по ссылке.

Премия проводится раз в 2 года. В этом году представлены участники из 15 стран.

В июле в Татарстане завершилось голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году.





Ольга Плешкова