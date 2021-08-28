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«Салават Юлаев» перехватил у «Ак Барса» Хафизуллина. СКА обменял его на Воробьева

21:00, 28.08.2021
«Салават Юлаев» перехватил у «Ак Барса» Хафизуллина. СКА обменял его на Воробьева
Фото: ska.ru

Защитник СКА Динар Хафизуллин стал игроком «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Хоккеист был обменян на нападающего уфимцев Михаила Воробьева.

На Хафизуллина также претендовал «Ак Барс». Ранее генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил о переговорах с питерцами по поводу перехода хоккеиста.

Хафизуллин рекордсмен среди защитников СКА по числу матчей (396) и передач (86). В составе питерцев хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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