«Салават Юлаев» перехватил у «Ак Барса» Хафизуллина. СКА обменял его на Воробьева
Защитник СКА Динар Хафизуллин стал игроком «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Хоккеист был обменян на нападающего уфимцев Михаила Воробьева.
На Хафизуллина также претендовал «Ак Барс». Ранее генменеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил о переговорах с питерцами по поводу перехода хоккеиста.
Хафизуллин рекордсмен среди защитников СКА по числу матчей (396) и передач (86). В составе питерцев хоккеист дважды становился обладателем Кубка Гагарина.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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