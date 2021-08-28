Школьник из Татарстана победил на Европейской олимпиаде по информатике

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Золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике завоевали представители России. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место, — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.

России стала единственной командой, которая взяла больше одного золота.

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Об этом заявила заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

Алексей Нечаев