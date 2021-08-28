Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов

Фото: Максим Платонов

Замминистра просвещения Анастасия Зырянова заявила, что в российских школах могут заменить пятибалльную систему оценок по ряду предметов на систему «зачет–незачет». Об этом сообщает «РИА Новости».

— С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет, — пояснила Зырянова.

Родители смогут повилять на систему оценки по этим предметам, так как вопрос относится к компетенции школы.

В российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. Это необходимо для обеспечения здоровья школьников, учителей и педагогического коллектива, объяснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Алексей Нечаев