В «Векторе» рассказали об отличиях вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от «ЭпиВакКороны»

Фото: Максим Платонов

В вакцинах «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному, рассказала телеканалу RT заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.

По ее словам, основное отличие заключается в пептидах, которые в «ЭпиВакКороне» синтезируются отдельно. Она сравнила их с разноцветными зернышками кукурузы, а белок-носитель — с початком.

— В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей, — сказала она.

Специалист добавила, что этот способ позволит производить большие партии вакцин при возрастающем спросе.

В августе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Она стала пятым отечественным препаратом против COVID-19.

Алексей Нечаев