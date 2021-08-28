Рособрнадзор не планирует вводить революционные изменения в ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор не планирует вводить революционные изменения в ЕГЭ, но в течение 2022-2024 годов нововведения появятся по всем предметам, кроме информатики. Об этом сообщает ТАСС.

— В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. <…> Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Изменения направлены на то, чтобы школьники применяли полученные знания на практики, добавил Музаев.

В России необходимо ввести обязательный ЕГЭ по истории, заявил недавно помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, он не понимает, почему этот предмет считается менее важным, чем русский язык и математика.

Алексей Нечаев