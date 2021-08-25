Мединский заявил, что в России необходимо ввести обязательный ЕГЭ по истории

Фото: Максим Платонов (архив)

В России необходимо ввести обязательный ЕГЭ по истории, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, он не понимает, почему этот предмет считается менее важным, чем русский язык и математика.

— Я убежден, когда образование сориентировано в основном на сдачу обязательных ЕГЭ, если система ЕГЭ сохраняется и будет совершенствоваться, нужен обязательный ЕГЭ по истории, заявил Мединский.

По его словам, систему Единого государственного экзамена необходимо «очень сильно совершенствовать и доводить до ума». Мединский считает, что ЕГЭ нельзя делать единственным критерием оценки знаний, особенно в гуманитарных науках, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в республике в этом году 246 участников ЕГЭ получили 250 стобалльных результатов, в том числе 236 стобалльных результатов у выпускников этого года. 100 баллов по одному предмету получили 214 выпускников, 200 баллов по двум предметам получили 11 выпускников. В 2019 году таких было 10, в 2020 году — 17.

Татьяна Демина