Председатель Госдумы рассказал о законах, которые вступят в силу в сентябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах. Об этом пишет RT.

«В первый месяц осени начинает действовать ряд важных для наших граждан нововведений», — сообщил спикер Госдумы.

Он выделил закон о больничных по уходу за ребенком до семи лет и закон о «гаражной амнистии». Говоря о первом законе, он отметил, что «выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа».

«Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — заявил Володин, комментируя закон о «гаражной амнистии».

Весной президент РФ Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии, предоставляющий гражданам возможность бесплатного получения государственных и муниципальных земельных участков, на которых расположены их гаражи. Такая возможность есть до 2026 года.



Алексей Нечаев