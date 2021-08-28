Казанцам напомнили о закрытии офисов МФЦ в День республики

Жителям Казани напомнили о том, что 30 августа, в День республики и города, офисы МФЦ будут закрыты. В воскресенье, 29 августа, они также не будут работать.

Во вторник, 31 августа, отделения «Мои документы» продолжат работать в обычном режиме, сообщается на сайте мэрии Казани. Сегодня прием посетителей ведется в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, жителей Татарстана ждут выходные дни с 28 по 30 августа. В понедельник пройдет празднование Дня республики.



Татьяна Демина