Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцам напомнили о закрытии офисов МФЦ в День республики

08:15, 28.08.2021
Казанцам напомнили о закрытии офисов МФЦ в День республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителям Казани напомнили о том, что 30 августа, в День республики и города, офисы МФЦ будут закрыты. В воскресенье, 29 августа, они также не будут работать.

Во вторник, 31 августа, отделения «Мои документы» продолжат работать в обычном режиме, сообщается на сайте мэрии Казани. Сегодня прием посетителей ведется в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, жителей Татарстана ждут выходные дни с 28 по 30 августа. В понедельник пройдет празднование Дня республики.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также