Казанцам напомнили о закрытии офисов МФЦ в День республики
Жителям Казани напомнили о том, что 30 августа, в День республики и города, офисы МФЦ будут закрыты. В воскресенье, 29 августа, они также не будут работать.
Во вторник, 31 августа, отделения «Мои документы» продолжат работать в обычном режиме, сообщается на сайте мэрии Казани. Сегодня прием посетителей ведется в обычном режиме.
Напомним, жителей Татарстана ждут выходные дни с 28 по 30 августа. В понедельник пройдет празднование Дня республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым