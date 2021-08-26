В Казани вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз на этой неделе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал формальдегид на уровне 0,06 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 25 августа по 07.00 26 августа.

На прошлой неделе в Казани зарегистрировали повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида. В Гидрометцентре Татарстана объяснили превышение ПДК загрязняющих веществ 20, 21 и 23 августа синоптическими и метеорологическими условиями, которые сложились в республике 20 и 21 августа.



Татьяна Демина