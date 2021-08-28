Проект кластера «Алтын Дага» победил на Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной среды

Татарстанский проект культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске стал победителем на Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». На его реализацию из федерального бюджета выделят более 56 миллионов рублей.



Территория будущей зоны отдыха входит в состав Билярского историко-археологического и природного музея-заповедника. Здесь планируется построить инфоцентр, где можно будет заказать экскурсию и купить сувениры. В будущем на этой территории появятся парковочная площадка, зоны кемпинга, гостевые домики, кафе, беседки вдоль реки и пляж.



Все это строительство и благоустройство планируется делать с минимальным вмешательством в природный ландшафт, с соблюдением сохранения памятников археологии, сообщается на странице Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в Instagram.



Ранее дирекция парков и скверов сообщила, что шесть из 11 объектов Татарстана стали победителями во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В общей сложности сумма гранта составила больше 376 млн рублей. Проекты планируют реализовать в 2022—2023 годах.



Татьяна Леухина