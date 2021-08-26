КАМАЗ получит дополнительный 1 млрд рублей на развитие

На модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КАМАЗа» направят более 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение приняли по итогам его рабочей поездки на завод в Набережные Челны в начале июня. Выделенные средства помогут заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств.



На этой неделе КАМАЗ возобновил производство после двухнедельного отпуска. За оставшиеся шесть рабочих дней августа на КАМАЗе планируют выпустить 1,2 тыс. автомобилей. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

