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КАМАЗ получит дополнительный 1 млрд рублей на развитие

10:53, 26.08.2021
КАМАЗ получит дополнительный 1 млрд рублей на развитие
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КАМАЗа» направят более 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение приняли по итогам его рабочей поездки на завод в Набережные Челны в начале июня. Выделенные средства помогут заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств.

На этой неделе КАМАЗ возобновил производство после двухнедельного отпуска. За оставшиеся шесть рабочих дней августа на КАМАЗе планируют выпустить 1,2 тыс. автомобилей. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

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