КАМАЗ выпустил более 25 тысяч автомобилей с начала года

ПАО «КАМАЗ» в июле завершил свою работу по выпуску основных видов продукции. С начала года на предприятии выпустили более 25 тысяч автомобилей.

Автомобильный завод за месяц изготовил 3 712 машкомплектов, а всего с начала года — 25 064 единицы. В прошлом году на КАМАЗЕ за 7 месяцев выпустили 20 131 автомобиль.

В июле завод двигателей и совместное предприятие «КАММИНЗ КАМА» выпустили и отгрузили своим потребителям 4 015 двигателей и силовых агрегатов, с начала года — 27,2 тыс. В прошлом году эта цифра достигала 22,5 тыс. единиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На предприятии за июль изготовили запасных частей на 3,25 млрд рублей, за первые семь месяцев года — на сумму 18,7 млрд рублей. В июле 2020 года запасных частей изготовили на сумму 2,25 млрд, за первые семь месяцев 2020 года — на 13,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Вчера представитель челнинской компании сообщил, что КАМАЗ на период корпоративного отпуска приостановил производство грузовиков. Сотрудники предприятия ушли в традиционный корпоративный отпуск до 22 августа.

