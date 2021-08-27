В России каждому учителю в 2023 году выдадут планшет

Фото: Максим Платонов (архив)

Всех учителей российских школ в 2023 году планируется обеспечить планшетом. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей, — приводит ТАСС его слова.

В планшете будут электронный журнал, план проведения урока и многое другое. Ожидается, что гаджет станет основным средством производства для учителей.

В среду президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. На этой неделе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень смартфонов для школьников, одобренных Министерством просвещения.

