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Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

14:10, 25.08.2021
Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Об этом сообщает ТАСС.

В школах Набережных Челнов в этом учебном году остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, физики, химии, биологии. Об этом на августовской педконференции сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин.

По его словам, педагогические вузы или не готовят, или выпускают в недостаточном количестве выпускников по некоторым специальности.

Новость дополняется.

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