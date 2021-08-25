Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Об этом сообщает ТАСС.

В школах Набережных Челнов в этом учебном году остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, физики, химии, биологии. Об этом на августовской педконференции сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин.

По его словам, педагогические вузы или не готовят, или выпускают в недостаточном количестве выпускников по некоторым специальности.



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