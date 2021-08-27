Татарстанцев предупредили о сильном ветре днем 28 августа
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в субботу, 28 августа. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозам синоптиков, завтра днем в республике местами ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 16 м/с.
По прогнозу синоптиков Татарстана, в субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в республике под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков. Ночью температуры воздуха понизятся до +4..+10 градусов. Днем они не будут достигать отметки выше +18..+24°С.
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