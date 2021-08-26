В Татарстане выходные пройдут без дождей, максимальная температура составит +24 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в Татарстане в ближайшие выходные. Воздух прогреется максимум до +24 градусов, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу синоптиков, такая же погода будет наблюдаться в республике и в начале следующей неделе.

В пятницу, 27 августа, погодой в Татарстане продолжит управлять солнечный антициклон. Осадков не ожидается. Ночные температуры воздуха составят +7..+12°С. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

В субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, в Татарстане под влиянием обширного антициклона сохранится погода без осадков. Ночью температуры воздуха понизятся до +4..+10 градусов. Днем они не будут достигать отметки выше +18..+24° С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметили в Гидрометцентре РТ, в республике наблюдается теплая погода без осадков. Накануне максимальные дневные температуры на западе Татарстана составили +22..+24˚С, в центральных и восточных районах — от +25.. до +35 градусов. Минимальные температуры воздуха сегодня ночью опустились до +6..+14˚ С.

Напомним, из-за отсутствия в восточных районах Татарстана эффективных осадков с 27 августа по 3 сентября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс).

Татьяна Демина