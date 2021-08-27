Правительство выделило еще более 8,7 млрд рублей на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в регионах

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделило еще свыше 8,7 млрд рублей на ускоренное строительство и реконструкцию дорог в 23 регионах страны. Соответствующие распоряжения пописал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Забайкальском крае их направят на реконструкцию моста через реку Ингоду, в Удмуртии — на капремонт моста черед Сиву. В Сахалинской области проведут реконструкцию дороги, ведущей к аэропорту Шахтерск.

В Ивановской области на средства, выделенные правительством, отремонтируют более 30 км дороги, связывающей Родниковский, Лухский и Пучежский районы. Во Владимирской области завершат реконструкцию дороги Владимир — Иваново. В населенных пунктах Амурской области планируется отремонтировать 38 км дорог, сообщается на сайте правительства России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Крыму на капремонт дорог выделили 8 млрд рублей. Там в надлежащее состояние приведут не менее 254 км магистралей.

В начале августа стало известно, что правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань.



Татьяна Демина