В ночь с 28 на 29 августа в Казани ограничат движение по ряду улиц

В Казани в ночь с 28 на 29 августа ограничат движение автомобиля по ряду улиц. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

С 23.20 до 00.20 нельзя будет проехать по улице Подлужной от съезда с моста Миллениум до Подлужной, 17. На месте будет полное ограничение движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону Толстого.

С 23.30 до 00.30 перекроют движение по мосту Миллениум по направлению от улицы Сибгата Хакима до Вишневского.

С 23.30 до 00.30 ограничат движение по второстепенной дороге по улице Фатыха Амирхана от дома №3 по Фатыха Амирхана до Сибгата Хакима. Ограничено будет одно направление движения.

С 23.30 до 00.30 перекроют второстепенную дорогу по Фатыха Амирхана от улицы Козина до Сибгата Хакима. Ограничено будет одно направление движения.

С 23.30 до 00.30 по Фатыха Амирхана от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум ограничат одно направление движения.

С 23.00 до 01.10 по Кремлевской дамбе от съезда с Батурина до Сибгата Хакима будут перекрыты 1,5 правой полосы.

С 23.30 до 01.10 по Батурина — съезд на Кремлевскую дамбу от дома №5 по Кремлевской набережной до Кремлевской дамбы будет ограничено одно направление движения.

Ограничения связаны с проведением забега «Ночная Казань».



Ольга Плешкова