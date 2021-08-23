В ночь с 28 на 29 августа пройдет забег «Ночная Казань»

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь с 28 на 29 августа в столице Татарстана состоится забег «Ночная Казань» на дистанции 5 и 10 км. Трасса пройдет мимо Казанского Кремля, реки Казанки, Дворца земледельцев, Центра семьи «Казан» и двух колес обозрения.

Старт намечен у экстрим-парка «Урам» в 17.00. Забег на 5 км начнется в 22.45, на 10 км — в 00.00.

В рамках забега пройдет и спортивное ориентирование, старт которому дадут в 18.30. Участникам раздадут карты с отмеченными контрольными точками, расположенными по Кремлевской набережной и экстрим-парку «Урам», сообщили в пресс-службе серии Timerman.

Напомним, мероприятие было перенесено с 17 июля из-за непростой ситуации с заболеваемостью COVID-19.