На разработку эскизов реставрации аварийных объектов культурного наследия Чистополя направят почти 21,8 млн рублей

На разработку эскизных проектов реставрации аварийных объектов культурного наследия Чистополя направят почти 21,8 млн рублей. Тендер на выполнение работ размещен Главстроем РТ на портале госзакупок.

Исполнителю требуется разработать эскизы реставрации 14 аварийных объектов культурного наследия Чистополя. Среди них дома №13, №41, №48, №60, №66 и №78 по ул. Карла Маркса, а также дом №32 по ул. Ленина и дом №126 по ул. Бебеля. Всего 14 объектов.



Выполнить работы необходимо в течение пяти месяцев с момента заключения контракта. Средства на эти цели выделены из бюджета

Подать заявку на участие в тендере можно до 2 сентября. Аукцион проведут 3 сентября.

Напомним, 14 зданий в Чистополе, имеющих культурную и историческую значимость, в этом году тоже ожидает восстановительный процесс. Всего в программу по восстановлению малых исторических городов в рамках проекта Банка развития стран БРИКС попали 19 городских объектов: в 12 из них проведут полную реставрацию под нужды музеев-заповедников, остальные ждет регенерация, в ходе которой отреставрируют фасады и кровлю, усилят фундамент.

Татьяна Демина