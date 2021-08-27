В UFC анонсировали бой Хамзата Чимаева с Ли Цзинляном

Российский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев подерется с китайцем Ли Цзинляном, сообщается в аккаунте UFC в «Инстаграме».

Бой состоится 30 октября в рамках вечера боев UFC-267 в Абу-Даби.

Чимаев не участвовал в боях UFC с сентября прошлого года. После тяжелого заболевания коронавирусом боец заявил о завершении карьеры. Чуть позже он передумал и вернулся к тренировкам. Бойца убедил разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!» — прокомментировал Кадыров свой разговор с Чимаевым.

Фото: vk.com/ramzan

В UFC Чимаев успел провести лишь три боя, которые завершил досрочными победами. В последнем своем бою он отправил американца Джеральда Миршерта в нокаут на 17-й секунде. За карьеру 26-летний спортсмен одержал девять побед в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения.

Ли Цзинлян выступает в UFC с 2014 года и за это время провел 26 боев, в 18 из них одержав победу.