Чимаев передумал завершать карьеру после разговора с Рамзаном Кадыровым

Боец UFC Хамзат Чимаев передумал завершать профессиональную карьеру после разговора с Рамзаном Кадыровым. Об этом глава Чечни сообщил в своих соцсетях.

По словам Кадырова, спортсмен приедет на реабилитацию в Грозный, где продолжит тренировки. Он уверен, что Чимаев поборется за чемпионский пояс UFC.

«Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!

Сердце и тело прошептало: «Все». Именно так написал в «Инстаграме» Хамзат. Но чеченский дух и воля к победе кричат ему: «Вперед!» Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберет пояс UFC и докажет, что он лучший из лучших», — заявил Кадыров.

Хамзат Чимаев. Фото: ufc.com

Напомним, сегодня утром Чимаев объявил о завершении профессиональной карьеры бойца по состоянию здоровья. Спортсмен пожаловался на проблемы с сердцем. У него возникли осложнения после перенесенного им коронавируса.

В UFC Чимаев провел три боя, которые завершил досрочными победами. В последнем своем бою он отправил американца Джеральда Миршерта в нокаут на 17-й секунде. Всего в активе 26-летнего спортсмена девять побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.