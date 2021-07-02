Хуснуллин считает, что регионам следует перенять опыт Москвы в развитии общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что российским регионам следовало бы поучиться у Москвы развитию общественного транспорта. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в столице наблюдается высокий базовый уровень пользования общественным транспортом, в то время как в регионах этот показатель низкий, что является одной из серьезных проблем. «Это вызов, который перед нами стоит», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что власти ставят задачу по увеличению мобильность внутри городских агломераций, чтобы граждане могли добираться в нужные места в течении 15 минут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июне из-за угрозы пробок Хуснуллин призвал глав российских регионов пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта: в стране все больше граждан покупают автомобили — за последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте упал на 19%.



Татьяна Демина