Менди, Рубен Диаш, Канте и Холланд признаны лучшими игроками Лиги чемпионов сезона-2020/21
В Стамбуле на церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов назвали имена лучших игроков прошедшего розыгрыша турнира.
Среди вратарей отмечен голкипер «Челси» Эдуар Менди, ставший вместе со своим клубом победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. По ходу турнира он 9 раз оставлял ворота «сухими» в 12 матчах. Лучшим полузащитником признан его одноклубник Н'Голо Канте.
Из защитников чествовали хавбека «Манчестера Сити» Рубена Диаша, а среди форвардов лучшим выбран нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд.
Лучшим тренером признан рулевой «Челси» Томас Тухель.
Напомним, ранее стали известны соперники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.СпортФутбол
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