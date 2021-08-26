Новости спорта

21:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Менди, Рубен Диаш, Канте и Холланд признаны лучшими игроками Лиги чемпионов сезона-2020/21

20:25, 26.08.2021
Менди, Рубен Диаш, Канте и Холланд признаны лучшими игроками Лиги чемпионов сезона-2020/21
Фото: instagram.com/uefa_official

В Стамбуле на церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов назвали имена лучших игроков прошедшего розыгрыша турнира.

Среди вратарей отмечен голкипер «Челси» Эдуар Менди, ставший вместе со своим клубом победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. По ходу турнира он 9 раз оставлял ворота «сухими» в 12 матчах. Лучшим полузащитником признан его одноклубник Н'Голо Канте.

Из защитников чествовали хавбека «Манчестера Сити» Рубена Диаша, а среди форвардов лучшим выбран нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд.

Лучшим тренером признан рулевой «Челси» Томас Тухель.

Напомним, ранее стали известны соперники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также