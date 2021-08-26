«Кайрат» Бердыева вышел в групповой этап Лиги конференций

«Кайрат» дома обыграл люксембургскую «Фолу» (3:1) во втором матче плей-офф Лиги конференций по футболу.

Все четыре гола были забиты еще в первом тайме игры. Дублем в составе «Кайрата» отметился Артур Шушеначев, один мяч на счету Вагнера Лава. Гости отличились после дальнего удара Мирзы Мустафича.

Благодаря этому результату «Кайрат» выиграл «Фолу» с общим счетом 7:2 по итогам двух матчей. Алматинцы обеспечили себе участие в групповом раунде Лиги конференций.

Домашняя игра с «Фолой» стала дебютной для Курбана Бердыева на посту главного тренера «Кайрата». Он был назначен на эту должность два дня назад.

Напомним, ранее из Лиги конференций выбыл казанский «Рубин», проиграв в третьем раунде квалификации польскому «Ракуву».