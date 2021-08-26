На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудили борьбу с засухой и дефицит кадров

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудили борьбу с засухой, дефицит кадров и развитие Нижнекамского химико-технологического института КНИТУ-КХТИ. Заседание провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Директор ПКФ «Сингер» (Зеленодольск) Ренат Халяпов рассказал об экологически безопасных влагосберегающих полимерах «Аквасин», представленных в виде геля или гранул. По его словам, они сохраняют воду и тепло в почве и корнях растений. Компания работает в Воронеже и Липецке.

— В последние годы мы развиваем мелиорацию, большая работа ведется в сельском хозяйстве, заявил Минниханов. Он отметил, что этот продукт мог бы помочь повысить урожайность.

Директор НХТУ Ильдар Ахметов презентовал стратегию развития Нижнекамского химико-технологического института КНИТУ-КХТИ до 2030 года. Нижнекамским предприятиям не хватает кадров, обратил внимание он. Проблему планируют решить с помощью строительства нового кампуса вуза и участия в федеральных инфраструктурных проектах, а также благодаря внедрению дуального образования и «Умной специализации».

— Наша точка роста — это нефтехимия, шинное производство. Нефтедобыча — это хорошо, но вы без местных нефтехимических кадров ничего не сделаете, ответил на выступление Ахметова президент Татарстана. Он добавил, что готов взять программу в приоритет.

Гендиректор «БАРС Групп» Тимур Ахмеров рассказал о цифровой платформе «Своды», которая помогает госорганам собирать и обрабатывать налоговую, бухгалтерскую и статистическую отчетность. По его словам, она может стать альтернативой таблицам Google, он предложил активнее внедрять ее в республике, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Гендиректор московской компании «Рэдмэдробот Инновации» Алексей Макин обратил внимание на дефицит ИТ-кадров и выступил с идей создания в Татарстане центров цифровых компетенций на предприятиях. Им он предложил обучать и руководителей госкомпаний и ведомств. Минниханов предложение одобрил.

Напомним, акционеры «Татнефтехиминвест-холдинга» отказались от публичного статуса общества и внесли соответствующие изменения в его устав. Решение принято единогласно на внеочередном собрании 11 августа.

Татьяна Демина