«Татнефтехиминвест-холдинг» будет непубличной компанией

Акционеры ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» отказались от публичного статуса общества и внести соответствующие изменения в его устав. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение было принято единогласно на внеочередном собрании 11 августа.

В конце июня председатель совета директоров компании, президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил идею проведения внеочередного собрания для смены организационно-правовой формы «Татнефтехиминвест-холдинга» на АО. Ранее обновленный совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» избрал главу совета директоров на 2021 год. Им стал глава республики, который руководит с момента образования холдинга. Также был переизбран действующий гендиректор Рафинат Яруллин. За них были отданы 100% голосов.

