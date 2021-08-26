Дальнобойщик из Пакистана оказался в США, остановившись посмотреть на эвакуацию в Афганистане

Фото: Максим Платонов

Датский политик Йорам Ван Клаверен написал у себя на странице в Facebook интересную историю. Дальнобойщик из Пакистана оказался в США, остановившись посмотреть эвакуацию в Афганистане.

— Хочешь верь, хочешь нет. Водитель грузовика из Пешавара, который ехал по маршруту Торхам — Кабул, пропал без вести на три дня. Семья думала, что он умер в Кабуле. Вчера от него позвонили. Он в Америке. Он сказал, что просто поехал в аэропорт Кабула, чтобы увидеть все, что происходит, каким-то образом сел в самолет и оказался в США, — написал политик.

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Министерство обороны РФ эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. «Они являются при этом полноценными гражданами России. Пусть у них и наше гражданство второе», — отметил он.